شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم.. والكيلو يسجل 25 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-11-2021 انخفاضا في السوق المحلي وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وانخفض سعر الدواجن البيضاء ليتراوح بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة مقابل 28 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر المستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1 كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

كما انخفضت أسعار الدواجن البلدى لتسجل بين 31-32 جنيها للكيلو في المزرعة مقابل 37 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 26-28 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الأمهات لتسجل 22 جنيها للكيلو مقابل 24 جنيها فى المزرعة وسعر المستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها.

وسجلت أسعار البيض انخفاضا وفقا لأسعار الرسمية، حيث سجلت الكرتونة للبيض الأبيض 42 جنيها في المزرعة مقابل 43 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 55 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 58-60 جنيها، وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها مقابل 45 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 48-51 جنيها للكيلو.