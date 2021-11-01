شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواد البناء اليوم الاثنين 1-11-2021 استقرارا لجميع الخامات وذلك وفقا للأسعار الرسمية والتي جاءت كالتالى: حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن. أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن. الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك. الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن. أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 850-1050 جنيها للألف طوبة. أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان. أسعار الجبس تتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و700-800 جنيها للطن سعر المستهلك.