الاقتصاد

قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الاثنين

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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواد البناء اليوم الاثنين 1-11-2021 استقرارا لجميع الخامات وذلك وفقا للأسعار الرسمية والتي جاءت كالتالى:

حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن. 

الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.

أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.

أسعار الجبس تتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و700-800 جنيها للطن سعر المستهلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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