شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الاثنين 1-11-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.