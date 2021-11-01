شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان بمصر يزور مدينة العاشر من رمضان لبحث فرص الاستثمار والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، السفير خيرات لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة وبعض مستشارى ومسئولي السفارة، وذلك بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين ومسئولي جهاز المدينة، حيث تناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان والتعاون في القطاعات المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد عمران، بسفير دولة كازاخستان والوفد المرافق له، مثمنا تلك الزيارة التي تعبر عن زيادة أطر التعاون ومتانة العلاقات بين مصر وكازاخستان.

كما استعرض المهندس أحمد عمران، خلال اللقاء، المخطط العام للمدينة والمناطق الصناعية وحجم الاستثمارات بها ومجالات الاستثمار المختلفة، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان بها واحدة من أهم القلاع الصناعية بمصر، ويوجد بها بنية تحتية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إليها.

كما اصطحب مسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، السفير الكازاخستاني، بجولة تفقدية بعدد من المصانع بالمدينة وجمعية المستثمرين، لمشاهدة حجم الأعمال والصناعات المختلفة بالمدينة.

ومن جانبه، أعرب السفير الكازاخستاني عن بالغ سعادته بزيارته لجهاز المدينة، مبديا إعجابه بما تم ويجرى تنفيذه بالمدينة من مشروعات تنموية وخدمية متعددة.