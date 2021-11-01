شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تستهل نوفمبر ببلوغ مرتفعات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم الاثنين، لتستهل نوفمبر بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % ، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس.

وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين.

وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8 %، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 %.

وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني 2 % بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.