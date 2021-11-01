شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة لصناعة السياحة.. تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الاثنين، المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية تطبيق الحد الأدنى للإقامة بها، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

ووفقا لهذا القرار يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة "HC" Hospitality Criteria، والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة، وجاري العمل حالياً للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعاً على مستوى الجمهورية.