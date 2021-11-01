شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: متابعات ميدانية لـ"حياة كريمة" وجدول زمني لنهو الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تسعي إلى تحسين مستوى المعيشة للقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المجتمع المصرى، بحضور المهندس هشام درة محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجموعة من استشاري المشروعات وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وأكد "درة" أهمية الإلتزام بالجدول الزمنى ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بنهو الاعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع.

وقال إنه تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدوري على المشروعات، موجها بضرورة الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والمواطنين.