شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13584 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4505 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 800 ألف سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.14%، وشراء الثانية 140.5 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.09%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.39%،

فيما أعلنت الشركة الشرقية (إيستيرن كومباني)، بيع عدد 50 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، من إجمالي 1.7 مليون سهم خزينة.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وحققت شركة مصر للألومنيوم خلال تلك الفترة مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 304.7 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر 151 مليون جنيه، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا إيرادات بلغت 110.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 120.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 92%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.2 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وصول معدات التجربة النصف صناعية لتركيز الخام إلى ميناء الإسكندرية، والتي ستعمل بمناجم الواحات البحرية طبقًا لعقد الاتفاق بين شركة فاز ماش الأوكرانية والشركة، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات الجمركية لاستلام المعدات، كما تم توقيع عقد اتفاق بين الشركة ومركز بحوث تطوير الفلزات للقيام بدور الاستشاري لأنشطة تنفيذ التجربة النصف صناعية لتركيز الخام، وكذلك تقديم الاستشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.