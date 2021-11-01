شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 1-11-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدولار اليوم الاثنين 1-11-2021 استقراراه فى كافة البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلي المصرى ثباتا سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية مسجلا 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.