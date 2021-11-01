شكرا لقرائتكم خبر عن حجم صادرات مصر من البرتقال يرتفع لـ 64 مليون جنيه فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من البرتقال ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من البرتقال الطازج نحو 4 ملايين دولار "64 مليون جنيه" – 16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار- بينما كانت مليون و299 ألف دولار "20 مليونا و784 ألف جنيه"، بزيادة بلغت 43 مليونا و216 ألف جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات البرتقال جاءت ضمن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 118 مليونا و148 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 112 مليونا و987 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين و161 ألف دولار.

وشهدت قائمة صادرات السلع الزراعية ارتفاع صادرات بعض السلع مثل البصل الطازج بقيمة بلغت 5 ملايين و619 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 3 ملايين و405 آلاف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2 مليون و214 ألف دولار، يليه صادرات خليط الخضر بقيمة بلغت 2 مليون و937 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل مليون و666 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و271 ألف دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية من العنب الطازج لتصبح 27 مليون و738 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 32 مليون و70 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بالإضافة إلى الفاصوليا العادية لتصل إلى 10 ملايين و600 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و932 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 332 ألف دولار.

وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع والمنتجات الأكثر تصديرا خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 163.2 مليون دولار، بينما كانت 132.4 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 23.3%، يليها الصادرات المصرية من الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 131.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 111.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 17.7%.