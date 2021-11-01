شكرا لقرائتكم خبر عن فى 13 معلومة.. حصيلة الصادرات المصرية لمجموعة العشرين عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من عام 2021 وفقا لما يلي:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 39.2%.

بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 14%.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 19.4%.

جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر بقيمة صادرات مصرية 1.1 مليار دولار.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية بـ1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيراً روسيا 341.3 مليون دولار.

احتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2021، بقيمة واردات 6.5 مليار دولار.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية بـ3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً فرنسا 887 مليون دولار.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع 13.1%.

جاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019/2020، بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية 975.2 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم استراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيراً روسيا 13.4 مليون دولار.

بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 6.7 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020، مقابل 11.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض 43.1%.

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.9 مليار دولار.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 596.3 مليون دولار، ثم السعودية 448.6 مليون دولار، ثم فرنسا 349 مليون دولار، ثم ألمانيا 215.2 مليون دولار، ثم الصين 181.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 163.9 مليون دولار، ثم كندا 94 مليون دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 74.6 مليون دولار.