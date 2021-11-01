شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم البلدى اليوم.. والكيلو يتراوح بين 145 إلى 165 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 1-11-2021 استقرارا لجميع الأصناف، وسجلت اللحوم الكندوز بين 145-165 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.