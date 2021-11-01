شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.52 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لتعزيز المعروض في حين قام المستثمرون بتسوية مراكزهم قبل اجتماع أوبك + في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية يوم الأحد إن الصين أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 83.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت ستة سنتات يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 83.20 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 76 سنتا يوم الجمعة.

وانخفض الخامان القياسيان بشكل طفيف الأسبوع الماضي مسجلين أول انخفاض أسبوعي منذ ثمانية أسابيع لخام برنت وأول انخفاض خلال عشرة أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط.