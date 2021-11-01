الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم.. البوري "1" بين 40 : 50 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 1-11-2021،و تراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 32-38 جنيها. 

 

 

وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،سعر البلطي المزارع 1 يتراوح بيت 22-25 جنيها للكيلو،وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-21جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .

 

واستقر سعر  الجمبرى الجامبو  بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، و أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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