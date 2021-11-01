شكرا لقرائتكم خبر عن "مراحتش عليه".. 5 أرقام تكشف انتشار كبير للهاتف الأرضى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاود معدل انتشار الهاتف الأرضى، النمو مرة ثانية بعد سنوات من التراجع مقابل الهاتف المحمول، وجاءت الزيادة في الانتشار مرتبطة بانخفاض قيمة الخدمة، وربطه بتقديم خدمات الإنترنت الثابت، وعاود الهاتف الأرضي كسر حاجز 11 مليون مشترك ليعود لنفس المعدلات مطلع الألفية، ونقدم أبرز 5 أرقام تكشف نسب الزيادة.

1- بلغ إجمالي سعة السنترالات 25.24 مليون خط خلال شهر أغسطس عام 2021 بنسبة نمو شهري 0.37%، 0.02% سنوي.

2- بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 11.08 مليون خط خلال شهر أغسطس عام 2021 بنسبة نمو شهرى 2.24%، 10.19% سنويًا.

3- بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 7.96% خلال شهر أغسطس عام 2021 مقابل 7.738% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقارنة مع 7.81% خلال يوليو الماضى.

4- بلغت أعداد السنترالات في مصر 1511 سنترالا، وبلغت عدد الموجودة في الريف منها 1052 سنترالا.

5- توزع عدد مشتركي الهاتف الثابت بين 89% مشتركين بالمنازل، و9% تجاري و2% حكومي.

ويبلغ معدل شكاوى الهاتف الثابت 206 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد لجهاز تنظيم الاتصالات 85%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 3.4 يوم، وجاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت 67% أعطال التليفون، وبنسبة 13% تأخر توصيل الخدمة، وبنسبة 8% جودة الخدمة، وبنسبة 3% خدمة العملاء، وبنسبة 2% فواتير ورصيد.

وجاء توزيع الشكاوى وفقًا للمناطق الجغرافية 62% القاهرة الكبرى، 18% الدلتا، 10% الصعيد، 8% الإسكندرية، 2% القناة.