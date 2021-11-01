شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب العالمى على الهيدروجين ارتكز بشكل رئيسي في صناعة التكرير خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وكالة الطاقة الدولية في شهر أكتوبر 2021 ، بإصدار تقريرها " مراجعة قطـاع الـهـيـدروجين العـالمي 2021 " ، الـذي يشـيـر إلـى سـرعة التوجـه العـالمي للاستفادة مـن مسـاهمة الهيـدروجين المحتملـة فـي نظـام الطاقة المستدامة ،ففـي عـام 2019 ، كانـت استراتيجيات استخدام الهيدروجين متبناة من قبل عدد محدود من الدول وهي فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ،أما في الوقت الحالي ، فقد أصدرت 17 دولة استراتيجيات الهيدروجين الخاصـة بهـا ، وأعلنـت أكثـر مـن 20 دولة أخرى أنها تعمل على تطوير استراتيجيات للهيدروجين ، كما تسعى العديد من الشركات للاستفادة مـن فرص الأعمال المرتبطة بالهيدروجين، وذلك وفقا لملخص تقرير حـول مراجعة قطاع الهيدروجين العالمي لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير ،إلي أن الطلب العالمي على الهيدروجين بلغ نحو 90 مليون طن في عام 2020 ، وتركز الطلب بشكل رئيسي في صناعة التكرير والتطبيقات الصناعية يذكر في هذا السياق ، أن سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدوليـة يفتـرض نمـو الطلـب علـى الـهيـدروجين بمقـدار ستة أضعاف عن المستويات الحالية لتلبية 10 % من إجمالي الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول عام 2050 .