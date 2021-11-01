شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات والاستثمارات.. تعرف على أهم 7 أرقام بالعلاقات المصرية البريطانية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، بالنصف الأول من عام 2021، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ" والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وكانت أهم المؤشرات الاقتصادية وفقا لما يلي:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة لتسجل 591.1 مليون دولار، مقابل 388.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 52.2%.

انخفضت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة لتبلغ 615.9 مليون دولار، مقابل 736.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض 16.4%.

سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 7.3%.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمملكة المتحدة 489.2 مليون دولار بالعام المالي 2019/ 2020 مقابل 365.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع 33.9%

بلغت قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة في مصر 71 مليون دولار بالعام المالي 2019/ 2020 مقابل 57.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع 23%.

بلغت قيمة استثمارات المملكة المتحدة بمصر 2.4 مليار دولار بالعام المالي 2019/2020 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 بنسبة انخفاض 35.6%.

سجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان المملكة المتحدة 68.2 مليون نسمة عام 2021.