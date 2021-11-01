شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تحدد يوما واحدا لتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي وثلاثة لـ «العقاري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» الجهات التمويلية بتنفيذ طلب العميل بخصوص إصدار خطاب إخلاء طرف لكافة الاغراض بما في ذلك تحويل الراتب شريطة عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل وذلك خلال يوم واحد من تاريخ تلقي الطلب، و7 أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري.

وشدد التعميم الصادر من البنك المركزي السعودي والذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، على ضرورة تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز اليوم الواحد من تاريخ تلقي الطلب، فيما حددت (ساما) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل مديونية التمويل (الاستهلاكي) خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، أما فيما يتعلق بالتمويل (العقاري) فحددت تنفيذ طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تلقي الجهة التمويلية الطلب.

واستثنت (ساما) من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرار قضائي والقضايا المنظورة لدى جهات الاختصاص، ملزمةً جهات التمويل بالاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية للإسراع بمعالجة طلبات العملاء وبما يضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مبينة أن الهدف من تحديد المدد الزمنية للمساهمة في حماية العملاء وتحقيق عدالة التعاملات وتمكين المنافسة.