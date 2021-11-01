شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونكتاد".. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.. تعرف عليه فى 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (بالإنجليزية: United Nations Conference on Trade and Development)‏ كما يعرف أيضاً باسم أونكتاد نسبة للاختصار (بالإنجليزية: UNCTAD)‏ هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

يُعد الأونكتاد جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية. وتتمثل أهداف المنظمة في «زيادة فرص التجارة والاستثمار والتنمية للبلدان النامية إلى أقصى حد ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل». أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونكتاد في عام 1964، ويقدم تقاريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

لقد ساعدت العولمة ، بما في ذلك التوسع الهائل في التجارة ، في انتشال الملايين من براثن الفقر، لكن لم يستفد عدد كافٍ من الناس، ولا تزال هناك تحديات هائلةو،لمواجهة تلك التحديات تدعم منظمة الاونكتاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، البلدان النامية للوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر عدالة وفعالية. ونساعدهم في تجهيزهم للتعامل مع العوائق المحتملة للتكامل الاقتصادي الأكبر. للقيام بذلك ، نقدم التحليل ، ونسهل بناء توافق الآراء ، ونقدم المساعدة الفنية. وهذا يساعدهم على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.

وتترأس ريبيكا جرينسبان من كوستاريكا هي أول امرأة من أمريكا الوسطى تشغل منصب الأمين العام للأونكتاد، وبحسب سيرتها الذاتية فإن جرينسبان مدافعة مشهورة عن التنمية البشرية ، وقد ساعدت في تركيز انتباه العالم على القضايا ذات الصلة مثل الحد من عدم المساواة والفقر ، والمساواة بين الجنسين ، والتعاون بين بلدان الجنوب كأداة للتنمية ، وإنجاز الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة ، من بين أمور أخرى.

نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ، انضمت جرينسبان إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من المؤتمر الأيبيري الأمريكي حيث قادت المنظمة أيضًا بصفتها الأمين العام.

وصنفت المنظمة مصر للعامين الأخيرين على كونها رقم 1 في تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة افريقيا.. تعرف على أبرز جهود المنظمة.

وكانت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأونكتاد الوزاري عقدت بين باربادوس وجنيف في الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2021 ، والمؤتمر هو أعلى هيئة لصنع القرار في الأونكتاد حيث تقوم الدول الأعضاء بتقييم قضايا التجارة والتنمية الحالية وصياغة استجابات سياسية عالمية. كما أنه يحدد أولويات عمل المنظمة للسنوات الأربع القادمة.

يأتي مؤتمر الأونكتاد الخامس عشر في وقت توجد فيه حاجة لإعادة إحياء روح التفاؤل والتعاون على الصعيد العالمي ، ليس فقط لحل التحدي المزدوج المتمثل في عدم المساواة والضعف ، ولكن لضمان ازدهار التجارة وكونها محركًا للتنمية.

يدافع مؤتمر الأونكتاد الخامس عشر عن عالم تتمتع فيه جميع البلدان ، ولا سيما البلدان النامية ، بفرص متساوية في استخدام الفوائد الإيجابية للتجارة لتحقيق الغايات الإنمائية. يمثل المؤتمر فرصة لإعادة صياغة الحلول وبناء تضامن جديد ليس فقط بين بلدان الجنوب ، وحول القضايا المتعلقة بالتجارة ، ولكن أيضًا استجابة للتحديات العالمية الجديدة والملزمة التي تؤثر على طموحاتنا في التنمية المستدامة.

1 - فهم الخيارات لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الكلي

2 - تحقيق الاندماج المفيد في نظام التجارة الدولي

3 - تنويع الاقتصادات لجعلها أقل اعتمادًا على السلع

4 - الحد من تعرضهم للتقلبات المالية والديون

5 - جذب الاستثمار وجعله أكثر ملاءمة للتنمية

6 - زيادة الوصول إلى التقنيات الرقمية

7 - تعزيز روح المبادرة والابتكار

8 - ساعد الشركات المحلية على الارتقاء بسلاسل القيمة

9 - تسريع تدفق البضائع عبر الحدود

10 - حماية المستهلكين من سوء المعاملة

11 - كبح اللوائح التي تخنق المنافسة

12 - التكيف مع تغير المناخ واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية

13 - جنبًا إلى جنب مع إدارات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ، نقيس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، على النحو المنصوص عليه في أجندة 2030.

14 - نحن ندعم أيضًا تنفيذ تمويل التنمية ، وفقًا لتكليف المجتمع العالمي في أجندة أديس أبابا لعام 2015 ، جنبًا إلى جنب مع أربعة أصحاب مصلحة مؤسسيين رئيسيين آخرين: البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. .

15 - بينما نعمل بشكل أساسي مع الحكومات ، للتعامل بفعالية مع حجم وتعقيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، نعتقد أن الشراكات والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أمران ضروريان.

16 - في النهاية ، تخدم المنظمة مواطني 195 دولة التي تشكل المنظمة وهدفها الازدهار للجميع.