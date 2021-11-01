شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % من العاملين بمشروعات مبادرة حياة كريمة من أهالى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق مبادرة حياة كريمة توفير فرص عمل لأهالي القرى، حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرى والعمل على تحقيق الشمول المالي والتدريب المهنى والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، كما تحقق المبادرة "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية والمشتريات، وإنشاء مجمعات حرفية، طبقا لإحصائيات وزارة التخطيط واللتنمية الاقتصادية.

وتوفر مبادرة حياة كريمة، مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشاف مبكر للإعاقة.. فيما تساهم فى إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم جارى تنفيذه فى 4600 قرية في 20 محافظة، يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، بحيث تتخطى استثماراته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصري، ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالي 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

وتتضمن مشروعات تطوير وتنمية الريف المصرى في كافة المجالات، "بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية".