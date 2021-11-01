شكرا لقرائتكم خبر تسوية خلاف الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بين أمريكا وأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في النزاع المستمر منذ سنوات حول الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم، في اجتماع على هامش قمة العشرين في روما.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بتوصل الشريكين عبر الأطلسي إلى اتفاق بشأن تعليق العقوبات الجمركية الأمريكية على واردات أوروبية من الصلب والألمنيوم ووصفا الاتفاق بأنه يمثل انفراجة.

وقالت فون دير لاين في العاصمة الإيطالية روما أمس الأحد «إن الاتفاق يعد بمثابة علامة فارقة في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي تجددت في عهد بايدن.

وتحدث بايدن خلال ظهوره المشترك مع السياسية الألمانية عما وصفه بـ»الانفراجة المهمة» التي تدشن حقبة جديدة للتعاون عبر ضفتي الأطلسي.

وبموجب الاتفاق سيتمكن الاتحاد الأوروبي من توريد كميات معينة من الصلب والألمنيوم إلى أمريكا بدون فرض رسوم جمركية.

وفي المقابل، سيلغي الاتحاد الأوروبي الجمارك على منتجات أمريكية مثل دراجات هارلي ديفيدسون البخارية وملابس الجينز.