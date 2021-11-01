شكرا لقرائتكم خبر قادة العشرين يأملون تحقيق أمنياتهم عند نافورة تريفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه عدد من قادة مجموعة العشرين إلى نافورة تريفي، وألقوا عملة معدنية في النافورة، حيث يقول التقليد الروماني إن إلقاء عملة معدنية في النافورة سيضمن العودة إلى روما.

ونافورة تريفي هي أكبر نافورة باروكية في روما وواحدة من أشهر النوافير في العالم، ويبلغ ارتفاعها 26 م، ويصل اتساعها إلى 20 م. يقصدها ملايين السياح سنويا أملا منهم بأن تتحقق أمنياتهم وفقا للأسطورة القديمة. صممها المعماري الإيطالي Nicola salvi في الفترة (1697 - 1751) بأمر من البابا كليمنت الثاني عشر، لكنه توفي قبل أن ينهي عمله، فأكملها النحات Giuseppe Pannini.

وتقع تريفي تحت قصر ضخم عتيق تماثيله من الحجر والمرمر، تعكس مظهرا من مظاهر الحضارة الهندسية والثقافية والمهنية التي كانت سائدة في روما خلال القرون الوسطى.

ويعتقد الإيطاليون أنه إذا أعطى شخص ما ظهره للنافورة ثم رمى قطعة نقدية في النافورة مستخدما ذراعه اليمنى فوق اليسرى، فإن أمنيته ستتحقق، وأنه سيحظى بزيارة أخرى إلى روما إذا نجح في استعادة القطعة من داخل المياه الجارية.

وتصل قيمة القطع النقدية التي تقذف في نافورة تريفي إلى نحو 2 مليون يورو سنويا. وينظف المشرفون النافورة كل ليلة اثنين، حيث تجمع النقود وتذهب المبالغ لصالح صندوق الصليب الأحمر الدولي لمعالجة المرضى أو متضرري الحروب، كما يخصص جزء منها لدعم المحلات التجارية للمحتاجين في روما.