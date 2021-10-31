6.7 مليارات فائض الميزانية السعودية بالربع الثالث

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وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات الفعلية 243.4 مليار ريال، مقابل مصروفات 236.7 مليار ريال.
وكشفت البيانات أن الإيرادات الفعلية في الميزانية العامة للدولة للتسعة أشهر الأولى 2021، بلغت نحو 696.2 مليار ريال، مقابل المصروفات 701.6 مليار ريال، بعجز قدره نحو 5.4 مليار ريال، وسجلت الإيرادات الفعلية للتسعة أشهر الأولى ارتفاعا بنسبة 28.5 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لعام 2020. فيما تراجعت المصروفات الفعلية للأشهر التسعة بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات النفطية في التسعة أشهر 396.7 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 299.5 مليار ريال.
وأفادت بيانات التقرير، أن حجم الدين العام ارتفع مع نهاية الربع الثالث 2021 إلى نحو 948.3 مليار ريال، مقارنة مع 853.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة زيادة 11 %.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية لتمويل العجز منذ بداية 2021. وتقلص عجز الميزانية منذ بداية العام الجاري، إلى 5.4 مليار ريال.
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