شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 31-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.





البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ حديد عز، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، التعمير والاستشارات الهندسية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 380.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 4.04 مليون جنيه، 34.6 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 73.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 11420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4473 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3287 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2 نحو 6.2 مليون سهم، 80 ألف سهم، 211.6 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية مليون سهم، 185.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 7 ملايين سهم، 5250 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2 نحو 6.2 مليون سهم، 80 ألف سهم، 211.6 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية مليون سهم، 185.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 7 ملايين سهم، 5250 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، البدر للبلاستيك 5 آلاف سهم، 540 ألف سهم، 176 ألف سهم، 575.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، 12.9 مليون سهم، 164.6 ألف سهم، مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 21250 سهم.





أسهم خزينةأعلنت شركتا عامر جروب، المتحدة للإسكان والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء عدد 15.7 مليون سهم خزينة للأولى، 1.1 مليون سهم للثانية، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوز الشركة المتحدة للإسكان والتعمير من أسهم الخزينة 1.08% من أسهم رأس المال، 20 ألف سهم للشركة الثالثة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوز الشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري من أسهم الخزينة 0.38% من أسهم رأس المال.





أحداث جوهريةأعلنت 3 شركات وهي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أنه لا توجد أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أسعار الأسهم.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة على سهمي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية.