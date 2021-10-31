شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار مهم عن قمة المناخ في جلاسكو ..اعرف ماذا قال رئيس الوزراء البريطانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت قمة المناخ في جلاسكو فى اسكتلندا ببريطانيا التي تستمر حتى 12 نوفمبر المقبل، إصدارا مهما حول المناخ وتحدياته، وأبرز القضايا التي سيتم مناقشتها خلال القمة والتحديات التي تواجه دول العالم، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

في بداية الإصدار قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: لكى نحقق ونؤمن مستقبلا أفضل وأكثر إشراقًا لأطفالنا والأجيال القادمة، على البلدان اتخاذ إجراءات عاجلة في الداخل والخارج لمواجهة تحديات المناخ، من خلال الطموح والشجاعة والتعاون ونحن نقترب من قمة COP26 الحاسمة في المملكة المتحدة والتي يمكننا اغتنام هذه اللحظة معًا، حيث يمكننا استعادة نظافة وإعادة بناء أكثر اخضرارًا واستعادة كوكبنا ".

من جانبه قال رئيس القمة ألوك شارما " لقد جلب وباء COVID-19الدمار الذي لحق بالملايين حول العالم ، وتعطيل أجزاء كثيرة من الاقتصاد العالمي. الحكومات، بما في ذلك منطقتنا .

أضاف أن استمرار تغير المناخ يهدد الحياة على الأرض في النهاية، لافتا إلى أنه كما تبدأ البلدان في التعافي من وباء فيروس كورونا ، يجب أن نتعامل معه وبناء اقتصاد اخضر من خلال الاستثمارات والتقنية والسيطرة على حرارة الكوكب وخفض الانبعاثات الكربونية .

شمل الاصدار العديد من المقترحات الدولية والمساهمات من قيادات عالمية حول التغيرات المناخية وسبل التعامل معها.