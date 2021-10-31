شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات في البورصة بجلسة الأحد على رأسها "المقاولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.91%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.84%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.49%، وهبطت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والبنوك بنسبة 0.07%، 0.03%، 0.02%، على التوالي.

فيما تراجع 11 قطاعًا بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.76%، وهبط قطاعي التجارة والموزعون والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.54%، 0.53%، وانخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.47%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% بعد أن شهد صعودًا بنسبة 3.36% منذ جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 380.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 4.04 مليون جنيه، 34.6 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 73.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 11420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4473 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3287 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.