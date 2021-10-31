شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت بذور ينسون بـ34 مليون جنيه فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الينسون سجلت ارتفاعا لأول مرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من بذور الينسون نحو 2 مليون و144 ألف دولار "34 مليون و304 ألف جنيه" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يوليو الماضي، بينما لم يسجل شهر يوليو من العام الماضي أية صادرات على الإطلاق.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات الينسون كانت ضمن قائمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 118 مليون و148 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 112 مليون و987 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين و161 ألف دولار.

وشهدت قائمة صادرات السلع الزراعية ارتفاع صادرات بعض السلع مثل البصل الطازج بقيمة بلغت 5 ملايين و619 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 3 ملايين و405 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2 مليون و214 ألف دولار، يليه صادرات خليط الخضر بقيمة بلغت 2 مليون و937 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل مليون و666 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و271 ألف دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية من العنب الطازج لتصبح 27 مليون و738 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 32 مليون و70 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بالإضافة إلى الفاصوليا العادية لتصل إلى 10 ملايين و600 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و932 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 332 ألف دولار.

وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع والمنتجات الأكثر تصديرا خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 163.2 مليون دولار، بينما كانت 132.4 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 23.3%، يليها الصادرات المصرية من الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 131.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 111.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 17.7%.