شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار: نهتم بالسياحة المستدامة وربط المنتجعات ببعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، في "يوم المدن العالمي"، والذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ويٌعقد تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية"، وذلك نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وقد ألقت نائب الوزير كلمة نيابة عن الوزير خلال حفل العشاء، الذى أقامته وزارة السياحة والآثار أمس بساحة معبد الكرنك على هامش المؤتمر، استهلتها بتقديم الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر ولجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذا الحدث لإخراجه بهذا الشكل المتميز، لافته إلى أن هذا الحدث يتزامن مع الوقت الذى يعمل فيه العالم بأسره من أجل تحقيق السياحة المستدامة والتنمية فى ظل الأزمة غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، والحرص على تحديد الأولويات وهى صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين وضمان استدامة الموارد للحفاظ عليها للأجيال القادمة، موضحة أن مصر مقصد سياحي غنى بالمنتجات السياحية المتنوعة.

وأضافت أن مصر بدأت في بناء الطرق التي تربط بين مدينة الجلالة بالبحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، مما يسهل على السائحين التنقل بين المنتجعات السياحية. وأضافت أنه مع هذه المشروعات الجارية لتطوير المدن الحضرية، يتم توفير العديد من الوظائف، مع بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمنازل السكنية، مما يجعل المقاصد السياحية مستدامة ومتاحة على مدار العام.

كما تحدثت عن المبادرة التي يتم تنفيذها لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وتشمل إطلاق رحلة اسبوعية بين شرم الشيخ والأقصر بدأت من الشهر الجاري حيث سيستمتع السائحون بمنتج سياحي متكامل من خلال الاستمتاع بالشاطئ والبحر في شرم الشيخ إلى جانب مشاهدة الاثار والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة في الأقصر و الاستمتاع بجمال المدينة وما تحتويه من اسواق تقليدية.

كما أشارت إلى السياحة المستدامة والمسئولة حيث يوجد العديد من المشروعات الجارية فى هذا الشأن منها برنامج شهادة النجمة الخضراء للفنادق ومشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، إلى جانب مبادرات مثل "الزعانف الخضراء"، مؤكدة أن النشاط السياحي يهتم بالخطط التنموية القائمة على تعزيز مبادئ الاستدامة ووضعها ضمن الأولويات، خاصة في المدن الحضرية ذات الثقافة والتراث.