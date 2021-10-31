شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 31-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ حديد عز، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، التعمير والاستشارات الهندسية. إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ حديد عز، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 380.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 4.04 مليون جنيه، 34.6 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 73.6 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 11420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4473 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3287 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 48 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 26.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.79%.

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 10.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.40%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 21.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.93%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 28.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.66%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- حديد عز بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.79%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 21.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.91%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%.