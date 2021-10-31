شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى: الصعيد صاحب الحظ الأوفر من مشروعات حياة كريمة بـ700 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الحكومة من خلال شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة فى مختلف القرى والنجوع ومراكز الجمهورية بتكاليف تزيد على 700 مليار جنيه على مراحل، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار المهندس على الصاوى، رئيس شركة العبد العامة ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مباردة حياة كريمة اسم على مسمى، ومن خلالها يتم توصيل الخدمات بالفعل لملايين المواطنين البسطاء المحرومين من الخدمة، والتى كان من المفترض أن تصل لهم قبل سنوات طويلة خاصة فى القرى والنجوع والمراكز بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا أن محافظات الصعيد حظيت بنصيب الأسد من مشروعات المبادرة المتنوعة التى تصل تكلفتها لأكثر من 700 مليار جنيه، حسب ما أعلنته الحكومة .

أضاف المهندس على الصاوى، أن رصد الحكومة لمبلغ 700 مليار جنيه وهو مبلغ كبير بكل المقاييس يدل على الحرص الشديد على تقديم خدمات يحتاجها الريف بالفعل، بداية من توصيل مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وتبطين الترع وبناء مراكز الخدمات من مدارس ومستشفيات ووحدات صحية وبيطرية وغيرها إلى تدعيم المرافق العامة والكهرباء وغيرها.

أوضح على الصاوى، أنه من واقع خبرته الطويلة فى رئاسة العديد من شركات قطاع الأعمال، ومن واقع خبراته التى اكتسبها فى مصر وخارجها فإن مبادرة حياة كريمة يمكن تصنفيها على كونها من أهم المبادرات فى تاريخ البلاد لانها ركزت على الاهتمام بالإنسان المصرى ومنحه حقوقه التى كان محروما منها لسنوات طويلة على مدار تاريخ مصر، حيث لم تر القرى تلك الخدمات من قبل.

أضاف أن من مزايا المبادرة أيضا إنها وفرت حجم عمل كبير، سواء لشركات قطاع الأعمال التى استفادت منها، ومنها شركة العبد العامة بقيادة المهندس سعيد فتوح، وكذلك شركات القابضة للتشييد والتعمير والبناء والمقاولات، أو لشركات القطاع الخاص، مما ينعكس بشكل ايجابى على مواردها وأرباحها مستقبلا.

وشدد على أهمية أن تستفيد الشركات من المبادرة، وتنجز المشروعات وفق الجدول الزمنى لها بما يساهم فى شرعة تقديم الخدمة للملايين من أبناء مصر.