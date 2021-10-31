شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول: خلال 3 سنوات سيكون هناك 20 مليون وحدة سكنية يدخلها غاز طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن دور وزارة البترول في الاقتصاد الأخضر مهم للغاية، خاصة مع إطلاق مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى، الذى له دور مهم في حياة المواطنين المصريين خاصة استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك تعليمات لوزير البترول أن نتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتوسع في أعداد المحطات التي تمون السيارات بالغاز ، بجانب مبادرة الإحلال للسيارات المقادمة، مشيرا إلى أن هناك 400 ألف سيارة منهم 250 ألف سيارة سيتم إحلالها بسيارات جديدة و150 ألف سيارة سيتم تحويلها بالغاز الطبيعى بالشركات الخاصة بقطاع البترول ، حيث نزيد من عدد السيارات التي تسير بالغاز الطبيعى .

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن الوزارة تنفذ خطة الدولة بإدخال الغاز الطبيعى سنويا لمليون و200 ألف وحدة سكنية ، مشيرا إلى أن هناك 12,5 مليون وحدة سكنية بها دخلها غاز طبيعى ، متابعا: نخطط لتوصيل الغاز لـ 4 مليون وحدة سكنية في مبادرة حياة كريمة، وخلال 3 سنوات سيكون هناك 20 مليون وحدة سكنية يدخلها غاز طبيعى.