شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: انطلاق فعاليات مهرجان التمور بمشاركة أكثر من 60 عارضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة تنظيم مهرجان التمور الدولي بالواحات البحرية من 11 إلي 13 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 60 مصنعا للتمور من محافظة الجيزة ومن باقي محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد الذي وجه كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كل الدعم لإنجاح هذا المهرجان الأول من نوعه بالمحافظة، إضافة لمشاركة عدد من الشركات العربية في فعاليات المهرجان، الذي يسلط الضوء على أحد المنتجات التي تتميز بها المنطقة العربية ومصر بالتحديد، حيث تتصدر قائمة الإنتاج العالمي من التمور.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن المهرجان يأتي في إطار دور الغرفة لتسليط الضوء على المنتجات التي تشتهر بها المحافظة، حيث تعد التمور أحد المنتجات التي تتميز بها مصر حيث انها تعد الدولة الأكبر في انتاج التمور على المستوى العالم ، مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد أكبر المدن انتاجا للتمور .

وأضاف رئيس الغرفة أن عرض منتجات الجيزة في معارض ودعوة المصدرين لهذه المعارض للتعاقد مع منتجي هذه المنتجات مباشرة يعتبر هدف رئيسي من اهداف الغرفة وذلك ايمانا منه بتوجه الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي والحكومة نحو زيادة معدلات التصدير بمنتهي القوة .

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن انتاج مصر من التمور وفقا لأخر التقارير أكثر من 1.7 مليون طن تحتل بها صدارة الدول المنتجة ، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف إلى توسيع نطاق الفرص التصديرية للمنتجين وأيضا تحسين الجودة الإنتاجية للمنتج المحلى .

والجدير بالذكر أن محصول التمور في مصر يعد محصولاً استراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24% ، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.