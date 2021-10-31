شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 8.6% خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 8.59% ليغلق عند مستوى 11420.19 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.35% ليغلق عند مستوى 2304.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.47% ليغلق عند مستوى 3287.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.04% ليغلق عند مستوى 13534.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 11.01% ليغلق عند مستوى 4222.06 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 38.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر، ليغلق عند مستوى 741.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.5%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 369.9 مليار جنيه إلى 392.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135.8 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8.5%.

فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 505.7 مليار جنيه إلى 516.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.6%.

بالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 101.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 12.537 مليار ورقة منفذة على 821 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 91.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.049 مليار ورقة منفذة على 1.075 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 72.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 184.3 مليون ورقة منفذة على 9173 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 37.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.65%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 240.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 10.6 مليار جنيه، بحجم تداول 6.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 312.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 21 مليار جنيه بحجم تداول 8.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 552.6 ألف عملية.