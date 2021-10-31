شكرا لقرائتكم خبر عن 300 كج من البذور البرية لزيادة الغطاء النباتي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأتي ضمن مبادرة "نثر بذور للأشجار والنباتات الرعوية" بالأحساء

- استهداف مساحة 200 ألف متر مربع

- المبادرة تحت شعار "ساهم في التشجير وكن جزاً من التغيير لنجعلها خضراء"

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء أمس، مبادرة "نثر بذور للأشجار والنباتات الرعوية"، تحت شعار (ساهم في التشجير وكن جزاً من التغيير لنجعلها خضراء)، وذلك على مساحة 200 ألف متر مربع.

وشارك في المبادرة إدارة منتزه الأحساء الوطني، وأفراد المجتمع من مرتادي المنتزه والفرق التطوعية، بهدف تعريف أفراد المجتمع بأهمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي لديهم.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل أن المبادرة شهدت نثر ٣٠٠ كيلو من البذور البرية لزيادة الغطاء النباتي، من قبل منسوبي المكتب ومنسوبي منتزه الأحساء والفرق التطوعية.

يذكر أن مساحة منتزه الأحساء، تبلغ أكثر من 40 مليون متر مربع وتحتوي على أكثر من نوع من الأشجار البرية الملائمة للمنطقة.