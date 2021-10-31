شكرا لقرائتكم خبر عن غداً الاثنين.. البدء بالعمل على تعديل آلية ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشأت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والذي يبدأ العمل به من يوم غد الاثنين الأول من نوفمبر ، يكون من خلال إضافة حقل جديد خاص للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية ويتوجب إدراج قيمة التوريدات ضمن الخانة الأساسية ، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة .

وكان أصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.