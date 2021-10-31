شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تدعو إلى اتباع منهجيات فاعلة مستدامة لصنع القيمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، يوسف البنيان، الشركات العاملة في صناعة الكيماويات إلى أن تولي تركيزا أكبرا لمسألة السلامة، وأن تلتزم بتحقيق نتائج أفضل على مستوى الرعاية المسؤولة، في الوقت الذي تمضي فيه الصناعة في طريقها نحو تحقيق حضور أكبر في مستقبل العالم، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن توظيف تقنيات جديدة، وتطويع خبرتنا ومعرفتنا في تحديد التحديات التي نواجهها، وفي اتباع منهجيات فاعلة مستدامة، نصنع من خلالها القيمة في كل ما نقوم به.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة الصناعة أثناء انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر جيبكا للرعاية المسؤولة.

وتشكل الرعاية المسؤولة عنصرا أساسيا في مسيرة (سابك) نحو الاستدامة، وهي مبادرة عالمية يتبناها قطاع صناعة الكيماويات، لهدف دفع التحسين المستمر في أداء البيئة والصحة والسلامة والأمن، وتعزيز تطوير وتطبيق نهج الكيمياء المستدامة.

وفي حديثه في المؤتمر المنعقد في الرياض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 31 أكتوبر 2021م، وبوصفه رئيس مجلس إدارة (جيبكا)، دعا البنيان الشركات الأعضاء إلى مواصلة غرس مبادئ الرعاية المسؤولة، قائلا: «يمكننا القيام بذلك من خلال تعاوننا على إحداث تطوير جذري في طريقة عملنا».

وأشاد البنيان بدور الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) وإنجازاته على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، مؤكدا أن الاتحاد يقود اليوم مرحلة جديدة من التحول، ويتجه نحو تعظيم عوائد صناعاتنا، والنهوض بأثرها التنموي والاجتماعي، والارتقاء بمعاييرها لتحقيق أهداف الاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن (سابك) عضو مؤسس في (جيبكا)، وهي الشريك الرئيسي للحدث الذي يُعقد تحت شعار «اقتناص فرص الواقع الجديد في ضوء الرعاية المسؤولة»، ويستمر حتى 2 نوفمبر 2021م، متضمنا سلسلة من المحاضرات وورش العمل ومعرضا مصاحبا تتاح من خلاله الفرصة للشركات المشاركة لعرض منتجاتها وخدماتها.