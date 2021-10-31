شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يتراجع بـ0.5 % عند 11704 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى "مؤشر السوق"، جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 11704 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وتراجع سهم "سابك" بنسبة 2 % عند 126.80 ريال.

وأنهت أسهم "بترورابغ" و"المجموعة السعودية" و"سبكيم العالمية" و"بتروكيم" و"اللجين القابضة" و"معادن" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتراجع سهم "ولاء للتأمين" بنسبة 3 % عند 21.10 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر عن الربع الثالث 2021 بقيمة 36.8 مليون ريال.

وأغلق سهم "اس تي سي" عند 115.20 ريال(- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

في المقابل، ارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأقل من 1 % عند 37.90 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ ديسمبر 2019، وبتداولات بلغت نحو 9.1 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم تحقيق أرباحا عن الربع الثالث 2021 بقيمة 114.1 مليار ريال بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35 ريال عن الربع الثالث 2021.