شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على فعاليات أسبوع التقنية – معرض جايتكس 2021م - بمشاركة سعودية مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُسدل الستار على اسبوع التقنية والمصاحب لمعرض جايتكس 2021م المنعقد في مركز دبي للتجارة العالمية والذي اختُتِمَت فعالياته بعد 5 أيام حافلة بالأنشطة والأحداث التقنية والعروض الشيقة بمشاركة أكبر الجهات والشركات التقنية التي سعت خلال أيام المعرض لعرض ومشاركة منتجاتها الرقمية والأنظمة التقنية وفق أحدث التوجهات العالمية، حيث حضرت أكثر من 4000 جهة لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها من 97 دولة وبتوافد أكثر من 100 ألف زائر من مختلف دول العالم.

تميز المعرض هذا العام بحضور فاعل وقوي لأكثر من 32 شركة سعودية تنافست على طرح وعرض أبرز إنجازاتها وخدماتها للزوار المهتمين بالخدمات التقنية.

وتأتي مشاركة TestCrew هذا العام كشركة سعودية متخصصة في تقديم خدمات جودة البرمجيات جزءً من جناح "صُنع في السعودية" وتحت مظلة هيئة الصادرات السعودية، اذ تم عرض العديد من الحالات العملية لدى الزوار، ومشاركة قصص النجاح في التعامل مع مختلف الجهات والمساهمة في تطوير مستويات جودة برمجياتهم من ناحية تنفيذ الاختبارات الوظيفية والأمنية والاختبارات المتعلقة بالتحمل والاستخدام، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الاعتمادات الدولية في هذا الشأن.

في هذا الإطار، عبر المهندس عامر بن عبد العزيز، مدير الابتكار والمنتجات في الشركة عن أهمية التواجد ضمن هذه المعارض العالمية، حيث يساهم ذلك في الاطلاع على آخر ما توصلت إلية التقنية والتعرف على أحدث التوجهات العالمية لمواكبة الحراك التقني المتسارع الذي يحدث من حولنا.

أما فيما يتعلق بمشاركة TestCrew؛ فقد عبّر المدير العام، الأستاذ محمد الحميضي عن اعتزازه بالانطباع الذي تسعى الشركة لإيصاله من خلال مشاركتها في المعارض العالمية بهدف تعزيز مركز الريادة للشركات السعودية في قطاع التقنية وعكس صورة مشرفة للمنتجات الوطنية ولتنافس في ذلك الجهات الأخرى اقليمياً ودولياً.

هذا وقد زار جناح الشركة العديد من الشخصيات الاعتبارية الهامة -مثل سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات العربية المتحدة، ونائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية – والعديد من الضيوف الذين يمثلون أنفسهم او جهات ينتمون لها، فقد انعقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات في فترة المعرض لمناقشة آفاق الشراكة وسبل التعاون وكيفية الارتقاء بجودة التطبيقات والبرامج مع مختلف الجهات.

الجدير بالذكر؛ يعد معرض جايتكس من أهم الأحداث العالمية التي يتم تنظيمها سنوياً في مركز دبي للتجارة العالمية، ويعتبر حدثاً للشركات لاستعراض امكانياتها المرتبطة بقطاع التقنية الذي يعتبر محور رئيسي في صناعة وتشكيل المستقبل.

يُسهم معرض جايتكس في تمكين الشركات والجهات من أجل مشاركة رؤاها الحديثة، واستكشاف أفكارها المبتكرة في مجالات تقنية حديثة مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والأجهزة الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة وعلم البيانات وتعلم الآلة واستخدام ذلك في التقنيات الطبية واللوجستية. يشمل المعرض أيضا تجارب وعروض تفاعلية حية لمنتجات وحلول تقدمها الشركات، بالإضافة لحوارات ونقاشات تقنية وورش عمل حول التوجهات الحالية والفرص الواعدة في المستقبل.