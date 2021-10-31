شكرا لقرائتكم خبر عن 45 دولة إسلامية تشارك في اجتماعات "المواصفات والمقاييس" بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، فعاليات اجتماعات أجهزة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التي تسبق اجتماعَي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمعهد، بمقر مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وتضمنت الفعاليات انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة التقييس بالمعهد، والاجتماع الثاني للجنة مجلس الإدارة الدائمة للإستراتيجية, والاجتماع الثاني للجنة مجلس الإدارة الدائمة للمالية، التي شارك بها وفد المملكة ووفود الدول الإسلامية أعضاء المعهد.

وستستمر أعمال اجتماعات المعهد ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م، بمشاركة وفود 45 دولة إسلامية وعدة منظمات إقليمية ودولية، كما سينعقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الإثنين، فيما تُختتَم الفعاليات باجتماع الجمعية العمومية غدا الثلاثاء.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المملكة اجتماعات المعهد، إذ استضافت اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في عامَي 2018م و2019م بمكة المكرمة.

ووافقت الجمعية العمومية للمعهد على استضافة الاجتماعات هذا العام في المدينة المنورة، للتأكيد على الدور المحوري للمملكة في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.