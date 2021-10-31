شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى للمؤشرات بأولى جلسات الأسبوع.. و4.6 مليار جنيه خسائر سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 741.762 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 11420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4473 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة.