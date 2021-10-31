شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسبوعي لأسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط، أول تراجع أسبوعي، في ثمانية أسابيع لخام القياس العالمي برنت وفي عشرة أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

وسجلت أسعار النفط 84.38 دولار للبرميل، للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وذلك عند التسوية الجمعة الماضية، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي83.57 دولار للبرميل، حيث شهدت ارتفاعا نتيجة توقعات قيام تحالف أوبك بلس بمواصلة خفض الإنتاج، وتتجه الأنظار لاجتماع تحالف أوبك بلس "الاجتماع الوزاري رقم 22 " يوم الخميس القادم.

وتلقت أسعار النفط دعماً من أزمـة الطاقة العالميـة، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت في الأسواق الأجله إلى أعلـى مسـتوياتها منـذ شـهر أكتـوبر 2018 لتتجـاوز مسـتوى 84 دولار للبرميـل، كمـا ارتفعـت أسـعار عقـود خـام غـرب تكسـاس فـي الأسواق الأجلـه إلـى أعلـى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2014 لتتجاوز مستوى 82 دولار للبرميل وذلك وفقا لتقرير بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق لمنظمة "أوابك".