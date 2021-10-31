شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021.. وعيار 21 يسجل 779جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر حالة من الاستقرار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب، وكانت الأسعار شهدت تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلي مستويات 777 جنيها للجرام منخفضا بحوالي 3 جنيها قبل إغلاق السوق بساعات قليلة لكن تمكن الذهب من تحقيق ارتفاع محدود مع الإغلاق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليسجل السعر 779 جنيها للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 668 جنيها.

عيار 21 يسجل 779 جنيها.

عيار 24 يسجل 890 جنيها.

الجنيه الذهب 6232 جنيها.

أونصة الذهب 1783 دولارا.

أسعار الذهب اليوم المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل مشغول ذهبي، والتي تعتبر تكلفة التصنيع، وهنا السعر المنشور عن الذهب اليوم الأحد 31 أكتوبر يعتبر سعر الذهب الخام دون أية إضافات أو رسوم أخري.

أسعار الذهب العالمى

على مدار الأسبوع الماضي هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، إذ أظهرت بيانات أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي، لتتجه الأنظار مجددا نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1,782 للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3% إلى 1,783 دولار للأونصة.

المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو 1% و7% على الترتيب، ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.