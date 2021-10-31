شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو اليوم الأحد بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 31-10-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري 18.04 جنيه للشراء، و18.39 للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 18.11جنيه للشراء، و18.37 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.04جنيه للشراء، و18.39 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.11 جنيه للشراء، و18.30 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.14جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.14جنيه للشراء.

18.26جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.04جنيه للشراء.

18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.04 جنيه للشراء.

18.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.11 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.06 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.06 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.15 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.