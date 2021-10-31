شكرا لقرائتكم خبر عن 1.27مليار دولار صادرات مصر من الأغذية للدول العربية بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائيه أن صادرات الأغذية للدول العربية خلال النصف الأول من 2021 سجلت 1.27 مليار دولار محققة نسبة ارتفاع 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي تعد أعلي قيمة تصديرية منذ 2014 حتى 2020.

وأشار المجلس التصديري إلي أن أكبر الدول المستوردة للأغذية من مصر هي السعودية بقيمة 177 مليون دولار في الفترة المذكورة و ليبيا والسودان والجزائر واليمن والإمارات.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الـ 8 الأشهر الاولى من عام 2021 حوالي 2.752 مليار دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 17% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2.354 مليار دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 397 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة 1484 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 15% وقيمة نمو بلغت 193 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 437 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 267 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 0.4%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 146 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 418 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 21%.