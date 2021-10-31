شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 11414 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2116 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 13524 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 4472 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2304 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ حديد عز، جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2 نحو 6.2 مليون سهم، 80 ألف سهم، 211.6 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية مليون سهم، 185.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 7 ملايين سهم، 5250 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، البدر للبلاستيك 5 آلاف سهم، 540 ألف سهم، 176 ألف سهم، 575.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، 12.9 مليون سهم، 164.6 ألف سهم، مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 21250 سهم.

وأعلنت شركتا عامر جروب، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 15.7 مليون سهم خزينة للأولى، 1.1 مليون سهم للثانية، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوز الشركة المتحدة للإسكان والتعمير من أسهم الخزينة 1.08% من أسهم رأس المال.