شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الأحد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الأحد 31-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية بالسوق المحلي والتي جاءت كالتالى :-
حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.
الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.
الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن .
أسعار الطوب الأحمر بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.
أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.
أسعار الجبس تتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع وبين 700-800 جنيه للطن سعر المستهلك.