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قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الأحد.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 قائمة بأسعار مواد البناء اليوم الأحد 31-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية بالسوق المحلي والتي جاءت كالتالى :-

حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن. 

الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن .

أسعار الطوب الأحمر بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.

أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.

أسعار الجبس تتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع وبين 700-800 جنيه للطن سعر المستهلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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