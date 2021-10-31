شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد "التسليح" اليوم الأحد 31-10-2021 استقرارا لجميع مواد البناء في السوق المحلي، حيث سجل حديد التسليح بين 15000-15500جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.