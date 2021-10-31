شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أسعار الخضروات الجملة اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد 31-10-2021، في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، تراوحت أسعار البطاطس بين 5-7.5 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 5-7 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.5- 4.5 جنيها للكيلو، والبصل من 2.5- 3.5 جنيها للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 2- 4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5- 8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 5- 8 جنيهات للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 12-18جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5- 3 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليسجل 2- 4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3- 5 جنيها للكيلو.