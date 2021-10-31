شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول مجانا.. متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور عام على افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل متحف شرم الشيخ اليوم الأحد الموافق 31 اكتوبر 2021 جميع زائريه من المصريين ووسائل الإعلام المختلفة مجانا، وذلك بمناسبة مرور عام علي افتتاحه.

وأوضحت مريم سعيد المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ أن هذا القرار يعد أحد مظاهر الاحتفال بمرور عام علي افتتاح المتحف حيث سيتم إقامة سلسلة من الفعاليات بالمتحف على مدار هذا الأسبوع، من بينها تنظيم جولات إرشادية وورش عمل لطلاب المدارس حول الرسم والحلي ولعبة السنن التي تعد من أهم الالعاب في مصر القديمة وكذلك ورش حول الكتابة المصرية القديمة.

جدير بالذكر ان متحف شرم الشيخ يضم 5200 قطعة أثرية من أهمها قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع ق. م وتمثل الآله ايروس وهو يصطاد الغزلان، و 10 قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون، تمثال للمعبودة (حتحور) الهة الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل أبو الهول، مجموعة من التماثيل للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة الى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

هذا يقع المتحف على مساحة 191 ألف متر مربع ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم المطاعم والكافيتريات.