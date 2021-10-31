شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض والكيلو يسجل 32 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 31-10-2021 في السوق المحلي بحسب ما اكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا في ظل زيادة المعروض، مشيرا إلى أن سعر الكيلو 28 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك بين 32- 33 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 24 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر كرتونة البيض الأبيض 43 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 48 -51 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة بين 52-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 56- 58 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 48 -51 جنيها للكيلو.